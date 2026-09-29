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29.09.2026 18:10:38
Aktien Europa Schluss: EuroStoxx moderat im Plus - Anleger weiter zuversichtlich
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach dem verhaltenen Wochenstart hat der EuroStoxx 50 am Dienstag wieder etwas zugelegt. Damit knüpfte der Leitindex der Eurozone an seine positive Vorwoche an. Nach Ansicht von Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets bleiben die Anleger trotz weiterhin hoher Ölpreise sowie Anleiherenditen zuversichtlich und setzen "auf eine mögliche Deeskalation im Nahen Osten und die damit verbundenen positiven Folgen für Inflation und Weltkonjunktur."
Der EuroStoxx stieg um 0,30 Prozent auf 6.320,26 Punkte. Außerhalb der Eurozone gab der Schweizer Leitindex SMI um 0,22 Prozent auf 13.912,19 Zähler nach. Der britische FTSE 100 verlor 0,45 Prozent auf 10.636,71 Punkte./la/he
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