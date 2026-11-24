PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag nachgegeben. Vor allem der EuroStoxx 50, der Leitindex der Euroregion, weitete am Nachmittag seine Verluste nach dem US-Börsenstart aus und schloss schwach.

"Huangs Rückkehr auf den NVIDIA-Chefsessel hat den Dreiklang aus KI-Zweifeln, Zinsrisiken und geopolitischen Spannungen nur kurzfristig kaschieren können", schrieb Timo Emden, Marktanalyst beim Broker CapTrader. Und Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank schrieb: Hatte der Ausverkauf an den Börsen in der vergangenen Woche die Zinserwartungen in den USA noch gedämpft, gelte eine Zinsanhebung seitens der US-Notenbank Fed nun als so gut wie sicher. "Für Technologieaktien ist das ein zweischneidiges Schwert: Was die Kurse gestern gerettet hat, macht das Geld morgen teurer", erklärte er.

Der EuroStoxx 50 schloss 1,16 Prozent tiefer auf 6.003,76 Punkte, womit ein Großteil der Kursgewinne vom Vortag wieder Geschichte ist. Außerhalb der Eurozone hielten sich die Indizes indes recht stabil. Der britische FTSE 100 verlor 0,13 Prozent auf 10.467,07 Punkte und der Schweizer SMI beendete den Handel mit minus 0,01 Prozent auf 14.773,89 Punkte am Vortagesschluss.

Berichte über neue US-Strafzölle sorgten am Nachmittag ebenfalls für Verunsicherung unter den Anlegern. Angeblich bereiten die USA höhere Zölle auf Importe aus China, der Europäischen Union und weiteren Ländern vor. Als Begründung wurden staatliche Subventionen in den betroffenen Ländern angeführt./ck/stk