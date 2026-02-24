EURO STOXX 50

6 125,83
11,91
0,19 %
<
24.02.2026 18:00:40

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx stabil - Rekorde bei SMI und FTSE

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Anleger am europäischen Aktienmarkt sind am Dienstag angesichts der Unsicherheiten hinsichtlich der US-Zollpolitik vorsichtig geblieben. Auch die anstehenden Geschäftszahlen von NVIDIA dämpften das Handelsgeschehen. "Die Präsentation der Quartalszahlen von Nvidia am morgigen Mittwoch wirft bereits ihre Schatten voraus", merkte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, dazu an. "Die Messlatte hängt hoch, die Nervosität der Anleger ist groß."

Der EuroStoxx 50 schloss 0,04 Prozent höher bei 6.116,60 Punkten. Außerhalb der Eurozone sank der britische Leitindex FTSE 100 letztlich um 0,04 Prozent auf 10.680,59 Zähler, war aber im Handelsverlauf auf ein Rekordhoch geklettert. Auch der SMI erklomm zwischenzeitlich einen Höchststand und stieg erstmals über die Marke von 14.000 Punkten. Am Ende gewann der schweizerische Leitindex 0,91 Prozent auf 13.997,13 Zähler./edh/he

