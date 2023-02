Aktien Europa Schluss: EuroStoxx stagniert erneut - FTSE 100 erklimmt Rekordhoch

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) hat am Mittwoch anfängliche Gewinne komplett eingebüßt und ist erneut auf der Stelle getreten. Die Anleger hatten zunächst erleichtert auf Äußerungen des US-Notenbankchefs vom Vortag reagiert, wie Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets sagte: "Zwar hat Jerome Powell keine Zinssenkungen zum Ende des Jahres in Aussicht gestellt, ihnen aber eben auch keine klare Absage erteilt." Zur Wochenmitte äußerten sich andere US-Notenbanker restriktiver, sodass die wichtigsten europäischen Indizes im Handelsverlauf in den Sog der schwachen Wall Street gerieten.

Der EuroStoxx ging prozentual unverändert bei 4209,15 Punkten aus dem Handel. Für den französischen CAC 40 ging es um 0,18 Prozent auf 7119,83 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 war zwischenzeitlich auf ein Rekordhoch geklettert und lag zum Handelsschluss 0,26 Prozent höher bei 7885,17 Punkte.