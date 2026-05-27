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27.05.2026 18:08:38

Aktien Europa Schluss: EuroStoxx wieder moderat im Plus - Auf und Ab geht weiter

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Mittwoch wieder zugelegt und damit das Auf und Ab der Vortage fortgesetzt. "Die Börsen schwanken derzeit zwischen geopolitischer Nervosität im Iran-Krieg, Zinssorgen, Hoffnung auf diplomatische Entspannung und wachsender KI-Begeisterung", stellte Timo Emden, Marktanalyst von Emden Research, fest.

Der EuroStoxx 50 stieg um 0,11 Prozent auf 6.070,54 Punkte. Außerhalb der Eurozone gewann der britische FTSE 100 0,13 Prozent auf 10.505,01 Punkte. Der Schweizer SMI kletterte um 0,75 Prozent auf 13.627,41 Punkte nach oben./la/jha/

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