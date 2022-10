Aktien Europa Schluss: Fallender Gaspreis treibt Kurse an

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen sind mit deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. Händler verwiesen am Montag vor allem auf den europäischen Gaspreis, der auf den tiefsten Stand seit Juni fiel. Trotz schwacher Daten zur Unternehmensstimmung in Europa stieg der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) um 1,47 Prozent auf 3527,79 Punkte. Das war der höchste Stand seit Mitte September. Der französische CAC 40 gewann 1,59 Prozent auf 6131,36 Punkte.

Der britische FTSE 100 blieb mit einem Aufschlag von 0,64 Prozent auf 7013,99 Zähler etwas zurück. Die Ratingagentur Moody's hatte vor dem Wochenende den Ausblick für Großbritannien auf "negativ" von zuvor "stabil" gesenkt. Die Agentur begründete dies mit politischer Unsicherheit angesichts einer hohen Inflation und mit schlechteren Wachstumsaussichten. Händler sagten zudem, dass auch die Entscheidung für den Ex-Finanzminister Rishi Sunak als neuen Premierminister Großbritanniens in London nicht für neue Zuversicht gesorgt habe./bek/he