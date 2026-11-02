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02.11.2026 17:55:38
Aktien Europa Schluss: Gewinne dominieren dank Ölpreisrutsch
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben sich am Montag überwiegend freundlich präsentiert. Ihnen half ein deutlicher Rückgang der Ölpreise, den Händler mit verbesserten Aussichten auf Verhandlungen zwischen dem Iran und den USA begründeten.
Der EuroStoxx 50 baute mit den erholten US-Börsen seinen Gewinn aus und schloss 0,73 Prozent höher bei 6.176,06 Punkten. Damit machte der Leitindex der Eurozone den Rücksetzer vom Freitag großteils wett und knüpfte an seine vorangegangene Erholung an.
Für den Londoner FTSE 100 ging es um weitere 0,29 Prozent auf 10.761,33 Punkte hoch. Dagegen zollte der Züricher SMI mit einem Minus von 0,05 Prozent auf 14.802,52 Punkte seiner jüngsten Rekordjagd ein wenig Tribut./gl/he
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