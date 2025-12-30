Aktien Europa Schluss: Gewinne - EuroStoxx knapp unter Rekordhoch

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag Gewinne verzeichnet. Damit knüpften die Märkte kurz vor dem Jahresende an die Stärke im Jahresverlauf an. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone gewann 0,77 Prozent auf 5.796,22 Punkte. Damit blieb er nur wenige Zähler unter seinem im November erreichten Rekord bei 5.818 Punkten.

Außerhalb des Euroraums kletterte der britische Leitindex FTSE 100 so hoch wie nie zuvor und näherte sich der 10.000-Punkte-Marke. Aus dem Handel ging der "Footsie" mit plus 0,75 Prozent auf 9.940,71 Zähler. Der schweizerische SMI schloss mit plus 0,20 Prozent auf 13.267,48 Punkten und blieb damit wenige Zähler unter seiner vor Weihnachten aufgestellten Bestmarke.

Am Mittwoch sind wegen Silvester viele europäische Börsenplätze geschlossen, der Eurostoxx wird dennoch berechnet. In London wird verkürzt gehandelt./ajx/he