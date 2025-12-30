EURO STOXX 50

5 791,41
-4,81
-0,08 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
30.12.2025 17:59:38

Aktien Europa Schluss: Gewinne - EuroStoxx knapp unter Rekordhoch

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben am Dienstag Gewinne verzeichnet. Damit knüpften die Märkte kurz vor dem Jahresende an die Stärke im Jahresverlauf an. Der EuroStoxx 50 als Leitindex für die Eurozone gewann 0,77 Prozent auf 5.796,22 Punkte. Damit blieb er nur wenige Zähler unter seinem im November erreichten Rekord bei 5.818 Punkten.

Außerhalb des Euroraums kletterte der britische Leitindex FTSE 100 so hoch wie nie zuvor und näherte sich der 10.000-Punkte-Marke. Aus dem Handel ging der "Footsie" mit plus 0,75 Prozent auf 9.940,71 Zähler. Der schweizerische SMI schloss mit plus 0,20 Prozent auf 13.267,48 Punkten und blieb damit wenige Zähler unter seiner vor Weihnachten aufgestellten Bestmarke.

Am Mittwoch sind wegen Silvester viele europäische Börsenplätze geschlossen, der Eurostoxx wird dennoch berechnet. In London wird verkürzt gehandelt./ajx/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

EURO STOXX 50 5 791,41 -0,08%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

22:39 2025: Das sind die Tops und Flops der DAX-Aktien
22:37 4. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
30.12.25 2025: So schnitten die ATX-Aktien im vergangenen Jahr ab
28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX beendet letzten Börsentag 2025 mit Rekord -- DAX schließt fester
Der heimische Aktienmarkt verbuchte am Dienstag deutliche Gewinne. Der DAX präsentierte sich ebenfalls fester.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen