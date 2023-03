Aktien Europa Schluss: Gewinne - Hoffnungsschimmer aus China treibt an

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Gute Konjunkturdaten aus China haben den europäischen Bösen vor dem Wochenende Gewinne beschert. Als kursstützend erwiesen sich am Freitag zudem rückläufige Zinsen an den Anleihemärkten. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gewann 1,28 Prozent auf 4294,80 Punkte und näherte sich dem jüngsten Hoch von Mitte Februar. Auf Wochensicht verbuchte der Index ein Plus von 2,8 Prozent.

In Paris stieg der CAC 40 um 0,88 Prozent auf 7348,12 Punkte. Der Londoner Leitindex FTSE 100 blieb dagegen mit einem Plus von 0,04 Prozent auf 7947,11 Zähler deutlich zurück. Analyst Michael Hewson vom Handelshaus CMC Markets führte dies vor allem auf die Kursverluste im Energiesektor zurück. Schwergewichte wie BP und Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) verbuchten Kursverluste./bek/he