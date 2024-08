Aktien Europa Schluss: Gewinne im positiven internationalen Umfeld

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Im Einklang mit dem international positiven Börsenumfeld hat es am Dienstag auch in Europa Gewinne gegeben. Vor allem in der Schlussstunde konnte sich der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ins Plus absetzen, wie der 0,49 Prozent höhere Schlussstand bei 4694,92 Punkten nah am Tageshoch zeigt.

Von Asien bis Amerika stiegen am Dienstag die Kurse, vor allem in Tokio hatte es nach einer Feiertagspause eine kräftige Erholungsrally gegeben. In New York legten vor allem die Technologiewerte nach erfreulichen Preissignalen zu. Die Erzeugerpreise für Juli waren in den USA nicht ganz so deutlich gestiegen wie erwartet.

Auch für die wichtigsten europäischen Länderindizes gab es in diesem Umfeld Gewinne. Außerhalb der Eurozone stieg der britische FTSE 100 um 0,30 Prozent auf 8.235,23 Zähler, während der schweizerische Leitindex SMI um 0,46 Prozent auf 11.928,14 Zähler zulegte./tih/he