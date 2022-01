Aktien Europa Schluss: Gewinne mit der Wall Street

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben sich am Donnerstag im Schlepptau der US-Börsen ins Plus vorgearbeitet. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss 0,49 Prozent höher bei 4184,97 Punkten. Rückenwind erhielt er dabei vor allem am Nachmittag, als sich die Anleger in New York nach den jüngsten Schwankungen an den dortigen Börsen wieder auf steigende Kurse einließen.

In Paris legte der CAC 40 um 0,60 Prozent auf 7023,80 Punkte zu. Bergauf ging es aber vor allem für britische Aktien, dieses Mal getrieben von steigenden Kursen bei den dort gewichtigen Finanz- und Pharmawerten. Der FTSE 100 zog in London um 1,13 Prozent auf 7554,31 Zähler an.

Aussagen des US-Notenbankchefs Jerome Powell hatten am Mittwochabend die Sorgen der Anleger vor einer strikteren Geldpolitik noch zeitweise angeheizt. Am Donnerstag jedoch kühlten sich die Gemüter wieder ab und Anleger griffen auf dem zuletzt ermäßigten Niveau wieder vorsichtig zu. Am Markt passten die Anleger ihre Zinserwartungen an die Fed an. Jetzt wird sogar mit fünf Zinsanhebungen in diesem Jahr gerechnet, wie aus speziellen Finanzkontrakten abgelesen werden kann. Vor der Fed-Zinssitzung waren es noch vier Anhebungen gewesen./tih/he