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12.08.2026 17:53:38

Aktien Europa Schluss: Gewinnmitnahmen nach Rekordhoch

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Gewinnmitnahmen haben am Mittwoch die wichtigsten europäischen Börsen belastet. Der EuroStoxx 50, der am Nachmittag im Zuge der Veröffentlichung von US-Inflationsdaten noch den am Vortag erreichten Höchststand knapp überboten hatte, schloss 0,26 Prozent schwächer auf 6.533,99 Punkten.

Außerhalb des Euroraums verlor der schweizerische Leitindex SMI 0,86 Prozent auf 14.449,47 Zähler. Der britische FTSE 100 gab um 0,10 Prozent auf 10.833,15 Punkte nach.

Analyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets erkannte dennoch eine weiter vorhandene Kaufdynamik an Europas Börsen, die sich verstärkt auf die Technologie- und Rüstungswerte konzentriere. So waren am Mittwoch im EuroStoxx die Papiere von Rheinmetall und Siemens Energy mit Aufschlägen von 2,3 beziehungsweise 2 Prozent die größten Gewinner.

Inflationsdaten aus den USA waren am Nachmittag wie von Ökonomen erwartet ausgefallen. Die Daten hielten damit die Furcht vor steigenden Zinsen in Schach, dies hatte die Märkte vorübergehend beflügelt./ajx/he

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