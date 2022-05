Aktien Europa Schluss: Indizes beschleunigen Talfahrt - Umfeld belastet

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Montag ihre jüngsten Verluste deutlich ausgeweitet und sind auf Talfahrt gegangen. "In einem Umfeld aus Krieg, Inflation und steigenden Zinsen bringen die Investoren ihr Kapital in Sicherheit und werfen alles, was Risiko heißt, aus ihren Depots", erklärte Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Handelshaus RoboMarkets. "Was allerdings nicht in dieses Bild passt, sind die Ergebnisse der laufenden Berichtssaison. Denn die Unternehmen legen sehr gute Zahlen und größtenteils auch stabile Ausblicke für die Zukunft vor."

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) sackte am Montag um 2,82 Prozent auf 3526,86 Zähler ab. Der Pariser Leitindex CAC 40 büßte 2,75 Prozent auf 6086,02 Punkte ein. Für den Londoner FTSE 100 ging es um 2,32 Prozent auf 7216,58 Punkte abwärts./la/jha/