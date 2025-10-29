IBEX 35
|
16 032,60
|
-7,70
|
-0,05 %
|
29.10.2025 18:16:38
Aktien Europa Schluss: Indizes erklimmen vor US-Zinsentscheid Rekordhöhen
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch erneut Rekordstände erreicht. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, der britische FTSE 100 und der spanische IBEX 35 erreichten im Handelsverlauf Bestmarken. Insgesamt aber hielten sich die Bewegungen in Grenzen. Anleger warteten auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend und auf eine Reihe von Geschäftszahlen wichtiger US-Technologieunternehmen.
Der EuroStoxx schloss 0,03 Prozent höher bei 5.705,81 Punkten. Seine aktuelle Bestmarke liegt bei gut 5.734 Punkten. Der britische FTSE 100 stieg um 0,61 Prozent auf 9.756,14 Punkte. Für den Ibex 35 ging es um 0,39 Prozent nach oben, während der schweizerische SMI um 0,37 Prozent sank.
Auch in New York eilen die Aktienindizes derzeit von Rekord zu Rekord. "Die innere Verfasstheit der Weltaktienmärkte spiegelt eine durch scheinbar nichts zu erschütternde Robustheit wider", schrieb Marktanalyst Frank Wohlgemuth von der Essener National-Bank. Als "Stimmungsbeschleuniger" wirke vor allem die Aussicht auf weiter rückläufige Notenbankzinsen in den USA.
Die Fed wird laut Ökonomen zum zweiten Mal in diesem Jahr die Leitzinsen senken, um den Arbeitsmarkt und damit die Konjunktur zu stützen. Niedrigere Zinsen können zu steigenden Investitionen und Konsumausgaben führen und lassen Aktien gegenüber festverzinslichen Wertpapieren attraktiver erscheinen./la/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|5 662,04
|-0,65%
|IBEX 35
|16 032,60
|-0,05%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich in der Gewinnzone -- ATX geht stärker ins Wochenende -- DAX schließt mit Abgaben -- Asiens Börsen vor dem Wochenende letztlich uneinheitlich -- Rekord in Japan
Während sich das heimische Börsenbarometer vor Wochenschluss fester präsentierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt abwärts. Die US-Börsen haben sich fester ins Wochenende verabschiedet. Die wichtigsten asiatischen Börsen wiesen verschiedene Vorzeichen aus.