24.12.2025

Aktien Europa Schluss: Kaum verändert - nur wenige Börsen geöffnet

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wenigen geöffneten europäischen Börsen sind am Mittwoch kaum verändert in die Weihnachtspause gegangen. Der Eurozonen-Index EuroStoxx 50 fiel um 0,05 Prozent auf 5.746,24 Punkte. In Paris endete der CAC 40 prozentual unverändert bei 8103,58 Zählern. Außerhalb des Euroraums schloss der britische FTSE 100 0,19 Prozent tiefer bei 9.870,68 Punkten.

Unter anderem die Börsen in Frankfurt, Zürich und Wien hatten bereits am Dienstag ihren letzten Handelstag vor dem Weihnachtsfest gehabt. Im Gegensatz zu den USA, wo nach einer eintägigen Pause bereits wieder am Freitag gehandelt wird, steigen die europäischen Handelsplätze erst wieder am Montag ins Geschäft ein.

In Paris gingen Sanofi 0,74 Prozent tiefer aus dem Handel. Der französische Pharmakonzern Sanofi will den US-Impfstoffhersteller Dynavax (Dynavax Technologies) für gut zwei Milliarden Dollar kaufen. Das Gebot liegt bei 15,50 US-Dollar je Aktie in bar.

In London rutschten BP um 0,39 Prozent ab. Der Ölkonzern verkauft die Mehrheit am Schmierstoff-Produzenten Castrol für 6 Milliarden Dollar an den US-Investor Stonepeak Partners. Der Kaufpreis für den Anteil von 65 Prozent enthält einige Vorauszahlungen für künftige Dividenden des bei BP verbleibenden Anteils. Der erzielte Verkaufspreis liegt unter früheren Erwartungen./he

