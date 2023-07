Aktien Europa Schluss: Klare Verluste - Konjunkturdaten belasten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Ernüchternde Konjunkturdaten aus dem Euroraum und China haben Europas wichtigste Aktienmärkte zur Wochenmitte nach unten gedrückt. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss am Mittwoch mit einem Minus von 0,92 Prozent bei 4350,71 Punkten. Der französische CAC 40 verlor 0,80 Prozent auf 7310,81 Zähler. Der britische FTSE 100 büßte 1,03 Prozent auf 7442,10 Punkte ein.

In China sank der Caixin-Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor im Juni stärker als erwartet und verstärkte damit Zweifel an der wirtschaftlichen Erholung im Reich der Mitte. Zudem trübte sich die Unternehmensstimmung in der Eurozone im Juni deutlich ein. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat auf das niedrigste Niveau seit Ende vergangenen Jahres. Zudem wurde die 50-Punkte-Marke, die Wachstum von Schrumpfung trennt, leicht unterschritten./edh/he