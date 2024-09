Aktien Europa Schluss: Klare Verluste nach Zinssenkungsfeier

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Freitag ihren teils deutlichen Vortagsgewinnen sichtbar Tribut gezollt. Auf die Stimmung drückten die angespannte Lage im Nahen Osten sowie erneut schlechte Nachrichten aus dem Autosektor. Keinen erkennbaren Kurseinfluss hatte indes der große Verfallstag an den Terminbörsen.

Der EuroStoxx 50 weitete mit den schwächelnden US-Börsen seinen Verlust im Handelsverlauf aus. Er schloss 1,45 Prozent tiefer mit 4.871,54 Punkten. Für die durchwachsene Woche behauptete der Eurozonen-Leitindex damit aber ein Plus von knapp 0,6 Prozent.

Der Schweizer SMI fiel am Freitag um 1,03 Prozent auf 11.934,07 Zähler zurück. Für den britischen FTSE 100 ging es um 1,19 Prozent auf 8.229,99 Punkte bergab. Am Donnerstag hatten die Anleger an vielen Börsen weltweit noch die deutliche Zinssenkung der US-Notenbank Fed vom Vorabend gefeiert./gl/zb