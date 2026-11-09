09.11.2026 17:59:40

Aktien Europa Schluss: Kräftig aufwärts dank Ölpreisrückgang

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien aus Europa waren nach der jüngsten Kursdelle zu Wochenbeginn wieder gefragt. Rückenwind gab den Börsen aus der Eurozone ein fallender Ölpreis und eine kräftige Erholung der US-Standardwerte im Dow Jones Industrial. Dieser war am Freitag wegen neuer Zinssorgen auf ein Tief seit rund vier Wochen abgesackt.

Der EuroStoxx 50 stieg am Montag am Ende um 1,94 Prozent auf 6.290,45 Punkte und näherte sich damit wieder seinem Hoch seit Ende September vom Donnerstag. Die Experten der Citigroup sehen Potenzial in europäischen Aktien außerhalb Großbritanniens, deren Votum sie zu Wochenbeginn auf "Overweight" erhöhten, während sie wegen der herrschenden Unsicherheit ihr positives Votum für US-Aktien und den globalen Tech-Sektor vorerst aufgaben.

Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer Leitindex SMI am Montag um 1,01 Prozent auf 14.946,15 Punkte zu. Auch der britische FTSE 100 ging etwa ein Prozent höher aus dem Handel./bek/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.11.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.26 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.11.26 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen letztlich zu -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt und der deutsche Leitindex zogen zum Wochenstart deutlich an. Die Börsen in Asien legten am Montag mehrheitlich zu.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen