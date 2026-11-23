PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die überraschende Rückkehr von Jensen Huang an die Unternehmensspitze des KI-Chipriesen NVIDIA hat am Montag die Börsen Europas beflügelt. Sie setzten am Nachmittag zu einer kleinen Erholungsrally an.

Der EuroStoxx 50 beendete den Tag mit einem Plus von 2,23 Prozent auf 6.074,47 Punkt, nachdem der Eurozonen-Leitindex die vergangene Woche angesichts einer tagelangen Talfahrt auf dem tiefsten Stand seit Mai beendet hatte. Der Schweizer SMI gewann am Montag 1,12 Prozent auf 14.735,64 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 1,30 Prozent auf 10.480,82 Punkte hoch.

Der NVIDIA-Verwaltungsrat vollzog zum Wochenstart eine Kehrtwende und holte Huang als Vorstandschef zurück. Damit fruchtete eine Kampagne von Verbündeten des 63-jährigen Firmenpatriarchen und von US-Präsident Donald Trump . Scheinbar gibt es inzwischen keine Zweifel mehr an der Integrität Huangs nach mindestens zwei Affären und Berichten über rabiaten Umgang mit Mitarbeitern.

Marktanalyst Timo Emden von CapTrader sieht in der 180-Grad-Wende eine Art Beruhigungspille für das zwischen KI-Euphorie, Zinssorgen und Gewinnmitnahmen hin- und hergerissene Börsenumfeld. Stratege Salah-Eddine Bouhmidi von IG Markets sprach nach dem heftigen Ausverkauf an den Börsen in den vergangenen Tagen von einem nun erfolgten "Vertrauensschub", wobei die Erleichterung "weit über Nvidia und den KI-Sektor hinaus" reiche./ck/mis