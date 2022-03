Aktien Europa Schluss: Kurse erholt - Putin schürt vage Hoffnungen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Vage Hoffnungen auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine haben an Europas Börsen für einen versöhnlichen Wochenausklang gesorgt. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 schloss am Freitag 0,97 Prozent höher bei 3686,78 Punkten. Zwischenzeitlich war der Index sogar um mehr als vier Prozent nach oben geklettert. Auf Wochensicht steht eine Erholung von 3,7 Prozent zu Buche, das größte Wochenplus seit einem Jahr. Am Montag war der Index noch auf den tiefsten Stand seit November 2020 abgerutscht.

Kremlchef Wladimir Putin sieht bei den Verhandlungen über ein Ende der Kampfhandlungen in der Ukraine etwas Bewegung. Die russischen Verhandlungsführer hätten über "gewisse positive Veränderungen" bei den "praktisch täglich" geführten Gesprächen informiert, sagte Putin am Freitag.

Der französische CAC 40 stieg zu Handelsschluss um 0,85 Prozent auf 6260,25 Punkte an. Der britische FTSE 100 gewann 0,80 Prozent auf 7155,64 Zähler./bek/he