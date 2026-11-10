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10.11.2026 17:49:38
Aktien Europa Schluss: Kurse legen weiter zu - Rückgang der Ölpreise treibt an
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag an die Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Der Rückgang der Ölpreise und die anhaltende Erholung des Halbleitersektors gaben den Märkten Rückenwind. "Die geopolitische Entwicklung liefert derzeit wichtige Argumente für steigende Aktienkurse", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets zur Entspannung am Ölmarkt an. "Die USA scheinen vorerst keine weiteren militärischen Aktionen gegen den Iran in Betracht zu ziehen."
Der EuroStoxx 50 stieg zum Handelsende um 0,59 Prozent auf 6.327,87 Punkte. Zwischenzeitlich erreichte der Index den höchsten Stand seit zwei Monaten. Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer Leitindex SMI um 0,61 Prozent auf 15.037,94 Punkte zu. Der britische FTSE 100 schloss etwas tiefer./bek/he
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