10.11.2026 17:49:38

Aktien Europa Schluss: Kurse legen weiter zu - Rückgang der Ölpreise treibt an

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag an die Gewinne vom Wochenauftakt angeknüpft. Der Rückgang der Ölpreise und die anhaltende Erholung des Halbleitersektors gaben den Märkten Rückenwind. "Die geopolitische Entwicklung liefert derzeit wichtige Argumente für steigende Aktienkurse", merkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets zur Entspannung am Ölmarkt an. "Die USA scheinen vorerst keine weiteren militärischen Aktionen gegen den Iran in Betracht zu ziehen."

Der EuroStoxx 50 stieg zum Handelsende um 0,59 Prozent auf 6.327,87 Punkte. Zwischenzeitlich erreichte der Index den höchsten Stand seit zwei Monaten. Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer Leitindex SMI um 0,61 Prozent auf 15.037,94 Punkte zu. Der britische FTSE 100 schloss etwas tiefer./bek/he

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ATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.
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