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16.06.2026 12:30:38

Aktien Europa Schluss: Kurse legen zu - EuroStoxx aber unter Rekord vom Vortag

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag deutlich zugelegt. Um die Mittagszeit stieg der EuroStoxx 50 um weitere 0,77 Prozent auf 6.278 Punkte. Damit blieb der Leitindex der Eurozone aber ein wenig unter dem vortags schon früh erreichten Rekordhoch. Für Euphorie hatte das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran zur Beilegung des Krieges gesorgt.

Der Schweizer SMI stieg zuletzt um 0,49 Prozent auf 13.785 Punkte. Er hatte am Montag nur ein knappes Plus ins Ziel gerettet. Für den britischen FTSE 100, der zu Wochenbeginn mit einem Verlust aus dem Handel gegangen war, stand ein Plus von 0,66 Prozent auf 10.499 Punkte zu Buche.

Im europäischen Branchentableau (Stoxx Europe 600) standen am Dienstag Autowerte nach der jüngsten Erholung am meisten unter Druck. Sie litten unter dem Verkaufseinbruch auf dem chinesischen Markt im Mai. Auch Einzelhandelswerte wurden überwiegend verkauft.

DocMorris (DocMorris) konnte nicht von der anhaltenden Kursstärke des Konkurrenten Redcare Pharmacy im Nachgang eines angehobenen Ausblicks profitieren: Die Aktien der Online-Apotheke sanken um 0,63 Prozent.

Gefragt waren dagegen Industrietitel

Der ebenfalls starke Banken-Index notiert weiter auf dem höchsten Niveau seit der Finanzkrise im Jahr 2008./gl/stk

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