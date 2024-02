Aktien Europa Schluss: Kurse ziehen weiter an - Rekordjagd in Paris geht weiter

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben ihre Aufwärtsbewegung am Freitag fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) festigte sein höchstes Niveau seit 2001, indem er um 0,47 Prozent auf 4765,65 Punkte stieg. Der Leitindex der Eurozone ließ sich dabei nicht von einem verhaltenen Start der US-Börsen beirren. In New York dämpften erneut enttäuschende Preisdaten etwas die Stimmung.

An den wichtigsten Länderbörsen ging es nach oben, in Paris und Frankfurt gab es für die Leitindizes sogar erneute Rekorde. Der französische CAC 40 zog um 0,32 Prozent auf 7768,18 Punkte an. In Großbritannien stieg der FTSE 100 um 1,50 Prozent auf 7711,71 Zähler. Aktuell befindet er sich "nur" auf dem höchsten Stand seit einem Jahr.

"Die Investoren bleiben optimistisch für Aktien eingestellt und kaufen bei Kursschwächen kontinuierlich nach", sagte Marktexperte Andreas Lipkow. Dabei stütze auch ein Perspektivwechsel. "Die Einflüsse der Zinsspekulationen nehmen ab und die Aussichten auf eine stabile Konjunkturentwicklung in den USA dagegen zu"./tih/he