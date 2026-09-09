Aktien Europa Schluss: Kursverluste - Ölpreisanstieg belastet Börsen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben zur Wochenmitte Verluste verzeichnet. Gedrückt wurde die Stimmung von den weiter gestiegenen Ölpreisen, die bei den Anlegern die Inflations- und Zinsängste verstärken. Im Fokus steht damit zunehmend der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB), bei dem am Donnerstag fest mit einer Straffung gerechnet wird.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 gab am Ende um 1,58 Prozent auf 6.311,56 Punkte nach. Außerhalb des Euroraums war die Lage nicht besser: Der britische FTSE 100 büßte 1,31 Prozent auf 10.670,06 Zähler ein. In der Schweiz setzte der Leitindex SMI seine zuletzt verstärkte Talfahrt ungebremst mit einem Abschlag von 1,80 Prozent auf 13.804,70 Punkte fort. Er erreichte ein Tief seit zweieinhalb Monaten.

"Die Europäische Zentralbank wird morgen die Leitzinsen um 25 Basispunkte erhöhen, so viel steht fest", so Andreas Lipkow von CMC Markets. Umso höher seien die Erwartungen an die anschließende Pressekonferenz mit Christine Lagarde . Insbesondere ihre Einschätzung zur weiteren Inflationsentwicklung dürfte die Börsenwelt dabei interessieren, denn der Preis für ein Fass Rohöl der Referenzsorte Brent stieg am Mittwoch erstmals seit Juli wieder über die 100-Dollar-Marke./tih/nas