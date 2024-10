Aktien Europa Schluss: Leichte Gewinne

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben nach kleineren Berg- und Talfahrten am Montag moderat zugelegt. Die zunehmenden Spannungen in verschiedenen Regionen der Welt stimmten zugleich vorsichtig. Der jüngst, nach den angekündigten Konjunkturstimuli in China neu entfachte Optimismus hat damit wieder einen Dämpfer bekommen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss 0,30 Prozent höher auf 4.969,71 Punkten und baute seinen Gewinn vom Freitag nach dem starken US-Arbeitsmarktbericht damit leicht aus. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,28 Prozent auf 8.303,62 Zähler hoch. Der schweizerische SMI gewann 0,10 Prozent auf 12.008,70 Punkte./ck/he