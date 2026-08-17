17.08.2026 18:01:38

Aktien Europa Schluss: Leichte Verluste zum Wochenstart

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben am Montag angesichts der weiter angespannten Lage in Nahost etwas Vorsicht walten lassen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 schloss mit einem Minus von 0,14 Prozent bei 6.530,45 Punkten, blieb damit aber in der Nähe seines Rekordhochs aus der Vorwoche.

Außerhalb des Euroraums fiel der Schweizer Leitindex SMI um 0,61 Prozent auf 14.302,39 Zähler. Der britische FTSE 100 gab um 0,28 Prozent auf 10.720,30 Punkte nach.

Auch rund zwei Monate nach Unterzeichnung des Rahmenabkommens zwischen Teheran und Washington scheint ein Ende des Iran-Krieges in weiter Ferne. Statt wie geplant Fortschritte in der Frage des iranischen Atomprogramms zu erzielen, provozierte US-Präsident Donald Trump am Wochenende mit der Ankündigung einer Übernahme der für den Ölhandel wichtigen Straße von Hormus.

Am Montag legte er mit einer scharfen Drohung gegen den Oman, der bislang keine aktive Kriegspartei ist, nach: "Wenn der Oman uns in die Quere kommt, werden wir sie in Grund und Boden bombardieren", sagte Trump dem Sender Fox News. Das Sultanat soll derzeit mit dem Iran klären, wie künftig die Schifffahrt durch die Straße von Hormus geregelt sein soll - bisher ohne Einigung./edh/jha/

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