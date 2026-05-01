01.05.2026 18:09:39

Aktien Europa Schluss: London kaum bewegt - Andere Leitbörsen geschlossen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Am Freitag hat an den wichtigsten Börsen in Europa mit Ausnahme von Großbritannien kein Handel stattgefunden. In London schloss der Leitindex FTSE 100 am Freitag mit einem Minus von 0,14 Prozent bei 10.363,93 Punkten.

Auf dem Londoner "Footsie" lasteten die Kursverluste des Pharmaherstellers AstraZeneca und des Finanzkonzerns Natwest (NatWest Group). Erstere verloren 3,1 Prozent, nachdem sich ein Beratergremium in den USA gegen eine Zulassung des Medikaments Camizestrant für eine spezielle Anwendung ausgesprochen hatte.

Natwest büßten 3,4 Prozent ein. Der Zinsüberschuss der Banken- und Versicherungsgruppe blieb im ersten Quartal hinter der Konsensschätzung von Analysten zurück.

Die fallenden Preise für Öl und Gas belasteten die Kurse von BP und Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)). BP verloren 2 Prozent und Shell 1,1 Prozent.

Die Papiere des Bildungsverlags Pearson gewannen 3,1 Prozent. Das Umsatzplus von vier Prozent im ersten Quartal übertraf die Erwartungen der meisten Analysten./bek/he

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