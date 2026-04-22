NASDAQ Composite Index
|
24 430,70
|
-226,87
|
-0,92 %
|
22.04.2026 18:01:38
Aktien Europa Schluss: Märkte im Minus - Iran-Unsicherheit bleibt hoch
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch vor dem Hintergrund der unklaren Situation im Iran-Krieg nachgeben. US-Präsident Donald Trump hatte die Waffenruhe mit dem Iran in der Nacht zwar überraschend verlängert, die Blockade der iranischen Häfen geht aber weiter. "Ein Ende des Krieges ist nicht in Sicht", sagte Christian Henke, Analyst vom Broker IG Markets. Die Ölpreise legten im Tagesverlauf zu.
Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 beendete den Handel 0,41 Prozent tiefer bei 5.906,22 Punkten, was den niedrigsten Stand seit mehr als einer Woche bedeutete. Außerhalb des Euroraums gab der schweizerische SMI um 0,51 Prozent auf 13.067,63 Zähler nach. Der britische FTSE 100 verlor 0,21 Prozent auf 10.476,46 Punkte.
Während die europäischen Börsen Verluste verzeichneten, legten die Märkte in New York zu. Der Nasdaq 100 stellte am Mittwoch gar erneut einen Rekord auf. Laut Marktbeobachter Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets preisen die Anleger ein, dass die europäische Wirtschaft von den gestiegenen Energiepreisen stärker getroffen werde als die der USA. Dort greifen die Anleger derzeit wieder verstärkt bei Technologiewerten zu./tih/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ Comp.
|24 445,50
|-0,86%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerIran-Krieg und Ölpreisanstieg: ATX letztlich wenig bewegt -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen schlussendlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt pendelte im Donnerstagshandel um die Nulllinie, während der deutsche Leitindex tiefer tendierte. Die Wall Street bewegt sich seitwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Donnerstag in Rot.