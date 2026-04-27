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27.04.2026 18:08:38
Aktien Europa Schluss: Mauer Wochenstart vor Notenbanken und Bilanzen
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Börsen haben sich am Montag angesichts ausbleibender Fortschritte im Nahost-Konflikt nicht zum Aktienkauf bewegen lassen. Zu Beginn einer wegweisenden Woche, in der wichtige geldpolitische Entscheidungen führender Notenbanken sowie eine Flut von Quartalsbilanzen inklusive mehrerer US-Technologieriesen anstehen, überwog unter Investoren weiterhin die Vorsicht.
Der EuroStoxx 50 beschloss den ersten Handelstag der Woche 0,39 Prozent niedriger bei 5.860,32 Zählern. Außerhalb des Euro-Währungsraums gab der britische FTSE 100 um 0,56 Prozent auf 10.321.09 Punkte nach. Der schweizerische SMI trat mit 13.165,23 Einheiten quasi auf der Stelle./bek/he
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