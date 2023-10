Aktien Europa Schluss: Moderate Erholung dank freundlicher Wall Street

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Dank leichten Gewinnen an der Wall Street haben Europas größte Börsen am Mittwoch doch noch den Weg in positives Terrain gefunden. Eine Fülle an Quartalsberichten dies- und jenseits des Atlantiks, die einige Enttäuschungen mit sich brachten, hielt aber insgesamt die Märkte im Zaum. Zudem dämpfte die am Donnerstag anstehende Sitzung der Europäischen Zentralbank die Bereitschaft der Anleger, sich am Markt zu positionieren.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) beendete den Handel mit einem Plus von 0,20 Prozent auf 4073,35 Punkte. Für den französischen CAC 40 ging es um 0,31 Prozent auf 6915,07 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 rückte um 0,33 Prozent auf 7414,34 Zähler vor./ck/he