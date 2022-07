Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne zu Wochenbeginn

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Börsen haben nach den deutlichen Gewinnen in der Vorwoche einen Gang zurückgeschaltet. Die wichtigsten Aktienindizes legten am Montag nur etwas zu. Als Stimmungsbremsen erwiesen sich ein Kursrutsch bei den Aktien des Medizintechnikkonzerns Philips und die Problematik der Gasversorgung in Deutschland. Der russische Gaskonzern GAZPROM senkt weiter die Lieferungen durch die Ostseepipeline Nord Stream 1. Grund sei die Reparatur einer weiteren Turbine.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) stieg um 0,21 Prozent auf 3604,16 Zähler, nachdem er sich in der vergangenen Woche bereits um 3,4 Prozent von den im Hintergrund weiter schlummernden Inflations- und Rezessionssorgen erholt hatte. Der französische CAC 40 gewann am Montag dank des Rückenwindes von der tonangebenden Wall Street 0,33 Prozent auf 6237,55 Punkte. In London ging es für den FTSE 100 um 0,41 Prozent auf 7306,30 Punkte nach oben./la/he