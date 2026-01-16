|
16.01.2026 18:04:38
Aktien Europa Schluss: Moderates Minus zum Wochenausklang
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag etwas nachgegeben. Damit machten sich nach dem starken Jahresauftakt erste Bremsspuren bemerkbar. Die Marktteilnehmer gingen zum Wochenschluss zunehmend vorsichtig vor und lehnten sich nicht zu weit aus dem Fenster, erklärte Marktexperte Andreas Lipkow. "In der aktuellen Situation scheint es ratsamer zu sein, sich auch mal an den Seitenlinien aufzuhalten und nicht zu forsch an den Aktienmärkten zu agieren."
Der EuroStoxx 50 schloss 0,19 Prozent tiefer bei 6.029,45 Punkten. Daraus resultierte ein Wochengewinn von rund einem halben Prozent. Der britische Leitindex FTSE 100 sank am Freitag um 0,04 Prozent auf 10.235,29 Zähler. Für den Schweizer SMI ging es um 0,47 Prozent auf 13.413,59 Punkte nach unten./edh/nas
