Aktien Europa Schluss: Neujahrs-Rally kommt zum Erliegen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach der Rekordjagd an Europas Börsen seit Jahresbeginn hat zur Wochenmitte eine Konsolidierung eingesetzt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, der zuletzt drei Börsentage in Folge Höchstmarken erreicht hatte, schloss am Mittwoch mit 0,14 Prozent leicht im Minus bei 5.923,57 Punkten.

Grund für das Durchatmen an den Börsen könnte sein, dass am Freitag in den USA die Arbeitsmarktdaten für Dezember veröffentlicht werden. "Nach dem Ende des Shutdowns werden Konjunkturdaten wieder regulär veröffentlicht. Das sorgt zwar für mehr Transparenz, erhöht aber gleichzeitig die Sensitivität der Märkte gegenüber neuen Zahlen", schrieb Maximilian Wienke von der Handelsplattform eToro.

Außerhalb des Euroraums verlor der britische Leitindex FTSE 100 0,74 Prozent auf 10.048,21 Zähler und litt damit unter der Schwäche der Öl- und Rohstoffaktien. Der Schweizer SMI trat mit 13.324,03 Zählern quasi auf der Stelle. Der Züricher Leitindex hatte gegen Mittag ein weiteres Rekordhoch markiert, konnte das Niveau aber nicht halten./bek/jha/

