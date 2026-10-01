01.10.2026 18:20:38

Aktien Europa Schluss: Ölpreise und Anleiherenditen belasten die Märkte stark

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte sind mit deutlichen Verlusten in das vierte Quartal gestartet. Insbesondere gestiegene Ölpreise belasteten am Donnerstag.

"Die hohen Ölpreise schüren die Sorge vor einem erneuten Preisschub und damit vor einer länger restriktiven Geldpolitik", erläuterte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets. Zudem nähmen angesichts steigender Renditen am Anleihenmarkt die Sorgen über die hohen Staatsschulden vieler Länder zu.

Der EuroStoxx 50 sank um 1,49 Prozent auf 6.175,45 Punkte. Damit sackte der Leitindex der Eurozone auf das Niveau von Mitte Juni.

Außerhalb des gemeinsamen Währungsraums büßte der Schweizer Leitindex SMI 1,50 Prozent auf 13.622,85 Punkte ein. Der britische FTSE 100 sackte um 1,68 Prozent auf 10.428,27 Punkte ab./la/jha/

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