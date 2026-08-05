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05.08.2026 18:41:38
Aktien Europa Schluss: Rekordrally des EuroStoxx beendet
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Mittwoch seine Rekordjagd beendet. Der Leitindex der Eurozone hatte sich zwar im frühen Handel noch zu einem weiteren Höchststand aufgeschwungen, doch zuletzt ließ der Schwung nach. Am Ende stand ein Minus von 0,15 Prozent auf 6.476,98 Punkte zu Buche. Nach Ankündigungen der USA und des Irans über Fortschritte hin zu einer Lösung im Iran-Krieg blieben Zweifel an einer schnellen Übereinkunft zur Öffnung der Straße von Hormus.
Außerhalb der Eurozone gewann der schweizerische Leitindex SMI 0,61 Prozent auf 14.551,56 Punkte. Der britische FTSE 100 legte geringfügig auf 10.888,30 Punkte zu.
Analyst Frank Sohlleder vom Handelshaus ActivTrades sprach von einer dünner werdenden Luft an den Märkten und wachsender Bereitschaft zu Gewinnmitnahmen. Rückenwind hatte in der laufenden Woche bislang vor allem die Aussicht auf eine Beilegung des Krieges zwischen den USA und dem Iran verliehen./la/he
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