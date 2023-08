Aktien Europa Schluss: Robuster Wochenauftakt - FTSE jedoch im Minus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach deutlichen Verlusten am Freitag haben die wichtigsten europäischen Börsen am Montag einen robusteren Wochenauftakt erlebt. In der Gemengelage von China-Sorgen und einem zögerlichen Handel an der Wall Street musste der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) zwar um die Gewinnschwelle kämpfen. Am Ende bedeuteten 4330,23 Punkte aber einen Aufschlag von 0,21 Prozent.

Der französische CAC 40 schaffte es mit 7348,84 Zählern auch moderat mit 0,12 Prozent in die Gewinnzone. Klare Verluste gab es aber in Großbritannien, wie der FTSE 100-Index zeigte. Belastet von den schwachen Bergbau- und Ölaktien , die in dem Londoner Leitindex ein gewisses Gewicht haben, verlor er 0,23 Prozent auf 7507,15 Punkte an Wert.

Am Markt hieß es, das Umfeld sei angesichts hoher Bewertungen im August schwieriger geworden. Denn Anleger müssten sich mit der Perspektive auseinandersetzen, dass Zentralbanker es nicht eilig haben werden, die Zinsen zu senken. Gleichzeitig stehe China vor einer stotternden Wirtschaftserholung, während sich dort die Lage am Immobilienmarkt verschlimmere. Laut den Experten von JPMorgan hat die Sommer-Rally im Juli längerfristige Risiken nur verborgen./tih/jha/