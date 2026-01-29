Aktien Europa Schluss: Schwache Techwerte trüben die Stimmung

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Hohe Kursverluste bei Technologiewerten in Europa und den USA haben am Donnerstag den EuroStoxx 50 belastet. Der Leitindex der Eurozone schloss 0,70 Prozent tiefer auf 5.891,95 Punkte.

SAP (SAP SE) sorgte nach Quartalszahlen für Ernüchterung, die Aktien von Europas größtem Softwarehersteller brachen am EuroStoxx-Ende um gut 16 Prozent ein. In den USA enttäuschte Microsoft und sorgte für ähnlich hohe Kurseinbußen. Hinzu kommt die weltweit weiter angespannte geopolitische Lage.

Analystin Christine Romar vom Broker CMC Markets verwies zudem auf die starken Schwankungen beim Goldpreis. "Als Seismograf für die derzeitige Verfassung der Anleger verheißt die aktuelle Entwicklung nichts Gutes, wenn etwa die USA in den kommenden Stunden oder Tagen mit einem erneuten Angriff auf den Iran für Unruhe sorgen."

An den Börsen außerhalb der Eurozone sah es besser aus. Der britische Leitindex FTSE 100 gewann 0,17 Prozent auf 10.171,76 Zähler. Für den Schweizer SMI ging es um 0,95 Prozent auf 13.147,93 Punkte nach oben./ajx/jha/