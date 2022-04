Aktien Europa Schluss: Schwache Wall Street zieht EuroStoxx ins Minus

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Dienstag mit ihrem Stabilisierungsversuch gescheitert und haben mehrheitlich den dritten Handelstag in Folge im Minus geschlossen. Negative Impulse lieferte am Nachmittag die schwache Eröffnung der US-Börsen. Vor allem die Technologiewerte an der Nasdaq gerieten vor den anstehenden Quartalszahlen der Tech-Riesen Apple, Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Amazon und Microsoft unter Verkaufsdruck.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss mit einem Minus von 0,96 Prozent bei 3721,36 Punkten, nachdem er vormittags noch um bis zu 1,3 Prozent gestiegen war. Der französische CAC 40 sank um 0,54 Prozent auf 6414,57 Punkte. Der britische FTSE 100 stieg um 0,08 Prozent auf 7386,19 Punkte./edh/he