Aktien Europa Schluss: Schwächelnde US-Börsen belasten die Stimmung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Im Handelsverlauf schwächelnde US-Börsen haben am Montag Europas wichtigsten Aktienmärkten zugesetzt. Die meisten gaben ihre frühen Gewinne wieder ab und schlossen knapp über ihren kurz vor Börsenschluss erreichten Tagestiefs.

Der EuroStoxx 50 beendete den Tag mit minus 0,97 Prozent auf 4.815,39 Punkte. Der französische CAC 40 verlor 0,98 Prozent auf 7.443,84 Zähler. Auch beim britischen FTSE 100 bröckelten die Gewinne ab. Er konnte allerdings ein kleines Plus von 0,08 Prozent auf 8.292,35 Punkte in den Feierabend retten.

Die Wall Street und die Nasdaq-Börsen, die am Freitag dank frischer Zinssenkungshoffnungen noch deutlich im Plus geschlossen hatten, schlugen am Montag wieder unterschiedliche Richtungen ein. Die technologielastige Nasdaq gab bis zum europäischen Börsenschluss ihre Auftaktgewinne wieder ab. Der Dow Jones Industrial zeigte sich leicht im Minus. Zum Wochenschluss hatten Daten zur Inflation erneut Hoffnungen geweckt, dass die US-Notenbank Fed bereits im September eine erste mögliche Zinssenkung vornehmen könnte sowie womöglich eine oder zwei weitere bis Jahresende./ck/he