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16.10.2026 18:03:38
Aktien Europa Schluss: Stabilisierung vor dem Wochenende
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - In einem wieder etwas aufgehellteren Umfeld haben die wichtigsten europäischen Aktienmärkte zum Wochenschluss zugelegt. Positive Vorgaben aus Asien und weitere Gewinne bei den US-Standardwerten stützen die Kurse. Allerdings litten in New York die Technologieaktien nach ihrem Stabilisierungsversuch am Donnerstag wieder unter den Sorgen über ausufernde Finanzierungskosten für KI-Konzerne. Dies trübte am Freitag etwas die Stimmung.
Der EuroStoxx 50 stieg letztlich um 0,58 Prozent auf 6.204,23 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich ein Plus von 0,5 Prozent.
Außerhalb der Euroregion legte der Schweizer Leitindex SMI am Freitag um 0,29 Prozent auf 14.391,31 Punkte zu. Der britische FTSE 100 gewann 0,38 Prozent auf 10.881,90 Punkte./la7HE
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