Aktien Europa Schluss: Steigende Zinsen drücken erneut auf Aktienkurse

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Mittwoch erneut nachgegeben. Die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen in den USA drückte im Verlauf des Handels auch an den Börsen Europas auf die Kurse. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex für die Eurozone gab um 0,47 Prozent auf 4322,75 Punkte nach. Es war der dritte Börsentag in Folge mit Verlusten.

US-Notenbankchef Jerome Powell hat erneut weitere Leitzinserhöhungen in Aussicht gestellt. "Fast alle" Mitglieder im geldpolitischen Ausschuss erwarteten, dass man in diesem Jahr die Zinsen "etwas" weiter anheben müsse, um die Inflation langfristig auf das Zwei-Prozent-Ziel zu senken, sagte Powell. Die Inflation habe sich zwar abgeschwächt, aber der Preisdruck sei nach wie vor zu hoch. Die Fed habe noch einen "weiten Weg" vor sich, um ihr Ziel zu erreichen.

Der französische Börsenindex CAC 40 sank um 0,46 Prozent auf 7260,97 Zähler, während der britische FTSE 100 um moderate 0,13 Prozent auf 7559,18 Punkte nachgab./bek/nas