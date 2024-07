Aktien Europa Schluss: Teils deutliche Gewinne nach Biden-Rückzug

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind gut erholt von den Freitagsverlusten in die neue Woche gestartet. Die wichtigsten Indizes zogen am Montag teils deutlich an. Sie reagierten damit auf die Nachricht vom Wochenende, dass US-Präsident Joe Biden aus dem Rennen um die Präsidentschaftskandidatur 2024 ausgestiegen ist. Ein Ereignis wie dieses würde normalerweise Unsicherheit und Marktvolatilität bei den Anlegern hervorrufen, dieses Mal jedoch nicht, bemerkte Analyst Pierre Veyret vom Handelshaus Activtrades. Schließlich war Biden nach einem desaströsen Auftritt bei einem Fernsehduell gegen den Ex-Präsidenten Donald Trump Ende Juni extrem in die Kritik geraten.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,45 Prozent auf 4897,44 Punkte, nachdem er in der Vorwoche um mehr als 4 Prozent abgesackt war. Der französische Leitindex CAC 40 gewann zum Wochenstart 1,16 Prozent auf 7622,02 Zähler. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,53 Prozent auf 8198,78 Punkte nach oben.

Biden will bei der Wahl im November nicht länger für eine zweite Amtszeit antreten und schlug seine Stellvertreterin Kamala Harris als Ersatzkandidatin vor. Diese sagte, dass sie Präsidentschaftskandidatin werden wolle. Nach dem Attentat auf Trump vor einer Woche schienen dessen Chancen zuletzt gestiegen zu sein. Nun werden die Karten neu gemischt./la/he