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07.09.2026 18:02:38
Aktien Europa Schluss: Träger Wochenstart vor EZB-Zinsentscheid und US-Inflation
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte sind am Montag wenig bewegt in die neue Woche gestartet. Wie es hieß, hielten sich die Anleger zurück vor wichtigen Ereignissen, die in dieser Woche auf der Agenda stehen. Impulse von der Wall Street gab es nicht, weil die Handelswoche in den Vereinigten Staaten feiertagsbedingt erst am Dienstag beginnt.
Im Laufe der Woche steht der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) auf der Agenda der Anleger, gefolgt von US-Inflationsdaten am Freitag, die wegweisenden Charakter für die US-Geldpolitik haben könnten. Anhaltende Spannungen im Persischen Golf behinderten die Risikobereitschaft. Nach erneuten gegenseitigen Angriffen im Krieg zwischen den USA und dem Iran kam Gegenwind von steigenden Ölpreisen.
Gestützt auf anziehende Tech- und KI-Werte als größte Indexgewinner legte der EuroStoxx 50 um 0,17 Prozent auf 6.403,99 Punkte zu. Der Eurozonen-Leitindex verbuchte damit seinen dritten freundlichen Handelstag in Folge. Außerhalb des Euroraums schloss der britische FTSE 100 knapp im Minus bei 10.822,13 Zählern. Deutlicher nach unten ging es in der Schweiz, wo der Leitindex SMI um 0,81 Prozent auf 14.279,38 Punkte fiel./tih/jha/
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Der heimische Markt präsentierte sich zum Wochenstart in Rekordlaune. Der deutsche Leitindex gab nach. Die US-Börsen pausieren aufgrund des Labor Days. Am Montag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.