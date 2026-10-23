Aktien Europa Schluss: Trüber Freitag - EuroStoxx sinkt in Richtung 6.000 Punkte

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An Europas Börsen haben am Freitag hohe Energiepreise, Sorgen wegen zu hoher Bewertungen im KI-Sektor sowie schwache Konjunkturdaten aus Frankreich einmal mehr den Druck auf die Notierungen aufrecht gehalten. Automobil- und Luxus-Aktien verzeichneten nach schwachen Unternehmenszahlen besonders deutliche Abgaben.

Der EuroStoxx 50 verlor 0,31 Prozent auf 6.068,22 Punkte, daraus resultiert für den Leitindex der Eurozone auf Wochensicht ein Minus von 2,2 Prozent. Unter der 200-Tage-Linie als Signalgeber für den längerfristigen Trend war der EuroStoxx am Freitag auf seinem Tagestief bei 6.021 nur knapp über der runden Marke von 6.000 Zählern geblieben, darunter hatte er zuletzt vor viereinhalb Monaten notiert.

Auch außerhalb des Euroraums ging es am Freitag nach unten. Der Schweizer Leitindex SMI sank um 0,59 Prozent auf 14.462,36 Punkte. Der britische FTSE 100 gab um 0,32 Prozent auf 10.690,36 Punkte nach./ajx/he