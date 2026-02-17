EURO STOXX 50

17.02.2026 17:59:38

Aktien Europa Schluss: US-Börsen verhelfen EuroStoxx 50 über 6.000 Punkte

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag zugelegt. London und Zürich meldeten Rekorde. Rückenwind gab es aus den USA, wo die Börsenindizes anfängliche, teils herbe Kursverluste wieder wettmachen konnten. Der EuroStoxx 50 als Leitindex der Eurozone drehte nach vorübergehenden Verlusten am Nachmittag wieder ins Plus und brachte es zum Schluss auf einen Gewinn von 0,72 Prozent auf 6.021,85 Zähler. Schon seit dem Jahresanfang kämpft der Index um die runde Marke von 6.000 Punkten.

Gesucht waren zuvorderst die als defensive Investments geltenden Aktien des Immobiliensektors und des Pharmasektors (STOXX EU600 Health Care). Mit diesen setzen Anleger auf vergleichsweise stabile Einnahmen der Unternehmen und auf robuste Ausschüttungen.

Außerhalb der Eurozone setzte der schweizerische Aktienmarkt erneut Akzente. Der Leitindex SMI erreichte den vierten Börsentag in Folge ein Rekordhoch. Um 0,71 Prozent auf 13.752,84 Punkte ging es in Zürich nach oben. In London gewann der Leitindex FTSE 100 0,79 Prozent auf 10.556,17 Zähler und erreichte ebenfalls eine Höchstmarke./bek/he

Börse aktuell - Live Ticker

ATX letztlich fester -- DAX nach Richtungssuche schlussendlich in Grün -- Wall Street schließt stabil -- Nikkei beendet Handel im Minus
Während es am heimischen Aktienmarkt nach oben ging, begab sich der deutsche Leitindex auf Richtungssuche. Die US-Börsen bewegten sich am Dienstag seitwärts. Der japanische Aktien gab am Dienstag nach.
ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

