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06.11.2026 17:55:38
Aktien Europa Schluss: Verluste etwas eingedämmt mit erholten US-Börsen
PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag klar nachgegeben. Mit den überwiegend erholten US-Börsen nach dem Tech-Ausverkauf am Donnerstag dämmten sie ihre Verluste aber etwas ein. Starke amerikanische Wirtschaftsdaten hatten dies- wie jenseits des Atlantiks kaum Einfluss auf die Kurse.
Der EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,98 Prozent tiefer mit 6.170,49 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht behauptete der Eurozonen-Leitindex aber ein Plus von 0,6 Prozent.
Außerhalb des Euroraums verlor der zuletzt rekordhohe Züricher SMI am Freitag letztlich 1,14 Prozent auf 14.796,50 Punkte. Für den Londoner FTSE 100 ging es um gut 1 Prozent auf 10.673,94 Punkte bergab./gl/mis
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Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.