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30.09.2026 18:09:38

Aktien Europa Schluss: Verluste - EuroStoxx mit schwacher Monatsbilanz

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Inflationssorgen haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch belastet. Auf die Stimmung drückten zum einen die wieder steigenden Ölpreise. Erneut hatten die Anleger die geopolitische Entwicklung im Nahen Osten und die Öllieferungen aus den Fördergebieten am Persischen Golf im Blick. Zuletzt gab es Meldungen, dass mehrere Tankschiffe in der Straße von Hormus unter Beschuss geraten sind. Als Belastung hinzu kam ein deutlicher Anstieg der Teuerung in Italien.

Der EuroStoxx 50 sank um 0,81 Prozent auf 6.269,02 Punkte. Positive, mit Spannung erwartete Inflationsdaten aus den USA konnten den Leitindex der Eurozone nicht nachhaltig stützen. Der Preisindex PCE, ein von der Notenbank bevorzugter Preisindikator, verharrte im August auf 3,4 Prozent, während Analysten einen Wert von 3,7 Prozent erwartet hatten.

Auf Monatssicht büßte der EuroStoxx 2,4 Prozent ein und beendete damit eine Serie von fünf Anstiegen in Folge. Die Bilanz für das dritte Quartal ist leicht negativ, nachdem es im zweiten Jahresviertel noch einen Anstieg um fast 14 Prozent gegeben hatte.

Außerhalb der Eurozone fiel der Schweizer Leitindex SMI am Mittwoch um 0,59 Prozent auf 13.830,34 Punkte. Der britische FTSE 100 gab um 0,29 Prozent auf 10.606,00 Zähler nach./la/he

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