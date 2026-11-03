Aktien Europa Schluss: Verluste - London leidet unter Rohstoffschwäche

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben am Dienstag Verluste verzeichnet. Am Tag der Zwischenwahlen in den USA scheuten die Anleger das Risiko, wogegen in New York Kursgewinne überwogen.

Zum Handelsende notierte der EuroStoxx 50 0,51 Prozent tiefer bei 6.144,56 Punkten. Der Züricher SMI verabschiedete sich 0,40 Prozent im Minus mit 14.743,09 Zählern. Der FTSE 100 verlor 1,14 Prozent auf 10.638,43 Punkten. Das Londoner Börsenbarometer hatte sich die vergangenen Tage vergleichsweise gut geschlagen und litt am Dienstag unter der Schwäche der schwer gewichteten Rohstofftitel./gl/he