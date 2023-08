Aktien Europa Schluss: Verluste nach schwachen Konjunkturdaten aus China

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Enttäuschende Wirtschaftsdaten aus China und schlechte Nachrichten zum italienischen Bankensektor haben den EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) am Dienstag deutlich belastet. Der Leitindex der Eurozone fiel um 1,12 Prozent auf 4288,85 Punkte. Der französische CAC 40 sank um 0,69 Prozent auf 7269,47 Zähler. Der britische FTSE 100 büßte 0,36 Prozent auf 7527,42 Punkte ein.

Die chinesische Wirtschaft fiel einmal mehr durch beunruhigende Zahlen auf. Nach bereits starken Rückgängen in den Vormonaten waren die Exporte im Juli im Jahresvergleich in Dollar gemessen um 14,5 Prozent gefallen. Die Importe der zweitgrößten Volkswirtschaft sanken zudem um 12,4 Prozent. "Die wichtige Säule China hat einige Risse in der Konjunkturentwicklung bekommen", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest./la/he