Aktien Europa Schluss: Verluste - Steigende Ölpreise und Anleiherenditen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - An den wichtigsten europäischen Aktienmärkten ist es am Donnerstag weiter nach unten gegangen. Belastungsfaktoren waren steigende Renditen an den internationalen Anleihemärkten, weiter anziehende Ölpreise aufgrund der angespannten Lage in Nahost sowie zunehmende Zinsängste. Ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent zur Lieferung im November wurde zuletzt gut vier Prozent höher als am Mittwoch gehandelt.

Der EuroStoxx 50 schloss 0,43 Prozent tiefer bei 6.272,50 Punkten. Außerhalb der Eurozone verlor der britische FTSE 100 0,24 Prozent auf 10.679,99 Zähler. Der Schweizer Leitindex SMI sank um 0,11 Prozent auf 13.905,82 Punkte. Die Schweizer Notenbank hatte ihren Leitzins wie erwartet bei null Prozent belassen. Gleichzeitig erhöhte sie ihre Inflationsprognose nur leicht./edh/nas